Роман Шишкин: было бы интересно, если бы чемпионом стал не «Зенит»

Бывший правый защитник «Краснодара» Роман Шишкин ответил на вопрос о своих симпатиях в «золотом туре» Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

«Я ни за кого не болею из претендентов на чемпионство. Я просто доволен тем, что всё происходит так. Наверное, было бы интересно, если бы чемпионом стал не «Зенит». «Динамо» прилично смотрится в концовке чемпионата и набирает очки. Считаю, что всё закономерно. Посмотрим, как будет. Симпатий у меня нет, я просто хочу посмотреть, как всё получится», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

За тур до завершения сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги первое место с 56 очками в 29 матчах занимает московское «Динамо», на второй строчке таблицы находится набравший 54 очка «Зенит», третьим является «Краснодар», в активе которого 53 очка.

Судьба чемпионского звания решится в двух матчах 30-го тура РПЛ — «Краснодар» — «Динамо» в Краснодаре и «Зенит» — «Ростов» в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубым для финиша на первом месте необходима собственная победа и поражение «Динамо», «быки» станут чемпионами только при своей победе и потере очков петербуржцами, бело-голубым для получения золотых медалей достаточно не проиграть самим.