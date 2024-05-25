Сёмин: в сборную России вызвали лучших футболистов, неожиданностей нет

Известный российский тренер Юрий Сёмин прокомментировал оглашённый накануне окончательный состав сборной России на товарищеский матч с национальной командой Беларуси.

«В сборную вызвали всех, кого нужно. Никаких неожиданностей нет, там собраны лучшие футболисты», — приводит слова Сёмина Metaratings.

Напомним, 24 мая пресс-служба сборной России объявила окончательный состав на товарищеский матч с Беларусью. Игра пройдёт на национальном олимпийском стадионе «Динамо». Ранее сборные России и Беларуси встречались четырежды. Последний матч прошёл 7 июня 2015 года и закончился победой национальной команды России со счётом 4:2.

Отметим, что сборные России и все российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В 2024 году сборная России провела один товарищеский матч с Сербией — 4:0. В прошлом году команда Валерия Карпина играла с Катаром, Кубой, Кенией, Камеруном, Ираком и Ираном.