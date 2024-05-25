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«Факел» выпустил видео «Главный бой» к матчу с «Ахматом». На игре ожидается аншлаг

«Факел» выпустил видео «Главный бой» к матчу с «Ахматом». На игре ожидается аншлаг
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Глава пресс-службы «Факела» Алексей Мишунин сообщил, что на игре 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» ожидается аншлаг.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На матч в Воронеже проданы все билеты, ожидается аншлаг», — сказал Мишунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

В преддверии матча «Факел» также выпустил видео, которое начинается начинается с фразы «Главный бой — это бой с собственной тенью». После этого в кадре появляется мужчина, на фоне звучат осуждающие его голоса. Затем мужчина встаёт, наматывает боксёрские бинты и начинает тренироваться. Видео заканчивается словами «Мы готовы. А вы?»

Напомним, матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги между «Факелом» и «Ахматом» состоится сегодня, 25 мая. Игра пройдёт на стадионе «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток раздастся в 16:30 по московскому времени.

«Факел» после 29 туров РПЛ располагается на 13-м месте. «Ахмат» после аналогичного количества матчей РПЛ заработал 35 очков и занимает 10-е место.

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