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«Факел» выпустил видео «Главный бой» к матчу с «Ахматом». На игре ожидается аншлаг

Глава пресс-службы «Факела» Алексей Мишунин сообщил, что на игре 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» ожидается аншлаг.

«На матч в Воронеже проданы все билеты, ожидается аншлаг», — сказал Мишунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

В преддверии матча «Факел» также выпустил видео, которое начинается начинается с фразы «Главный бой — это бой с собственной тенью». После этого в кадре появляется мужчина, на фоне звучат осуждающие его голоса. Затем мужчина встаёт, наматывает боксёрские бинты и начинает тренироваться. Видео заканчивается словами «Мы готовы. А вы?»

Напомним, матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги между «Факелом» и «Ахматом» состоится сегодня, 25 мая. Игра пройдёт на стадионе «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток раздастся в 16:30 по московскому времени.

«Факел» после 29 туров РПЛ располагается на 13-м месте. «Ахмат» после аналогичного количества матчей РПЛ заработал 35 очков и занимает 10-е место.

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