Дмитрий Аленичев выбрал лучшего вратаря сезона-2023/2024

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Бывший полузащитник и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев назвал голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова лучшим вратарём сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги.

— Лучший вратарь сезона?

— Назову Сафонова. Игорь Акинфеев, как обычно, проводил матчи на высоком уровне, но в заключительных играх ему помешали травмы, — сказал Аленичев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Напомним, в нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 10 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Ранее появилась информация, что «ПСЖ» достиг договорённости о приобретении у «Краснодара» Сафонова. В нынешнем сезоне французской Лиги 1 «ПСЖ» досрочно завоевал титул чемпиона страны. За 34 тура столичный клуб набрал 76 очков.

Полное интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.