Регилон ушёл из мадридского «Реала» из-за конфликта с сыном Зидана
Причиной, по которой мадридский «Реал» решил расстаться с защитником Серхио Регилоном, мог стать конфликт 23-летнего футболиста с одним из сыновей Зинедина Зидана.
По информации El Confidencial, у Регилона сложились напряжённые отношения с экс-вратарём «сливочных» Люка Зиданом, средним сыном главного тренера мадридского клуба Зинедина Зидана. Именно из-за конфликта с Люка у защитника испортились отношения с Зиданом-старшим.
Серхио Регилон в сентябре этого года за € 30 млн перешёл в лондонский «Тоттенхэм Хотспур». Отметим, что «Реал» расстался и с самим Люка — он перешёл в испанский «Райо Вальекано» на правах свободного агента.
Серхио Регилон уже успел провести 3 матча в английской Премьер-лиги, набрав два балла по системе гол+пас (0+2).
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