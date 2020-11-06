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Регилон ушёл из мадридского «Реала» из-за конфликта с сыном Зидана

Регилон ушёл из мадридского «Реала» из-за конфликта с сыном Зидана
Футбол / Англия 0

Причиной, по которой мадридский «Реал» решил расстаться с защитником Серхио Регилоном, мог стать конфликт 23-летнего футболиста с одним из сыновей Зинедина Зидана.

По информации El Confidencial, у Регилона сложились напряжённые отношения с экс-вратарём «сливочных» Люка Зиданом, средним сыном главного тренера мадридского клуба Зинедина Зидана. Именно из-за конфликта с Люка у защитника испортились отношения с Зиданом-старшим.

Серхио Регилон в сентябре этого года за € 30 млн перешёл в лондонский «Тоттенхэм Хотспур». Отметим, что «Реал» расстался и с самим Люка — он перешёл в испанский «Райо Вальекано» на правах свободного агента.

Серхио Регилон уже успел провести 3 матча в английской Премьер-лиги, набрав два балла по системе гол+пас (0+2).

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