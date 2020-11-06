«Твиттер» УЕФА почтил память Жванецкого

Русскоязычный «твиттер» УЕФА почтил память известного сатирика Михаила Жванецкого, который сегодня, 6 ноября, скончался на 87-м году жизни.

Авторы вспомнили цитату из монолога сатирика, которая посвящена футболу.

«Чтоб они так играли, как они пьют нашу кровь», — приводит эту цитату «твиттер» УЕФА.

Запись можно посмотреть в «твиттере» УЕФА.

Жванецкий был известным поклонником футбола. В своих авторских монологах он затрагивал тему спорта. Жванецкому принадлежит фраза, ставшая классической: «Если на поле есть мысль, есть игра, есть таланты — я всё прощаю».

В последнее время Жванецкий испытывал проблемы со здоровьем. Около месяца назад писатель-сатирик сообщил о приостановке карьеры. Он скончался, находясь в реанимации.