«Твиттер» УЕФА почтил память Жванецкого
Русскоязычный «твиттер» УЕФА почтил память известного сатирика Михаила Жванецкого, который сегодня, 6 ноября, скончался на 87-м году жизни.
Авторы вспомнили цитату из монолога сатирика, которая посвящена футболу.
«Чтоб они так играли, как они пьют нашу кровь», — приводит эту цитату «твиттер» УЕФА.
Запись можно посмотреть в «твиттере» УЕФА.
Жванецкий был известным поклонником футбола. В своих авторских монологах он затрагивал тему спорта. Жванецкому принадлежит фраза, ставшая классической: «Если на поле есть мысль, есть игра, есть таланты — я всё прощаю».
В последнее время Жванецкий испытывал проблемы со здоровьем. Около месяца назад писатель-сатирик сообщил о приостановке карьеры. Он скончался, находясь в реанимации.
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