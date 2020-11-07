Видеообзор победы «Саутгемптона», ставшего лидером турнирной таблицы АПЛ
В матче 8-го тура английской Премьер-лиги встречались «Саутгемптон» и «Ньюкасл Юнайтед» Встреча проходила на стадионе «Сент-Мэри» в городе Саутгемптон и закончилась победой хозяев со счётом 2:0.
Уже на 7-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Саутгемптона» Че Адамс. 24-летний англичанин откликнулся на передачу полузащитника Тео Уолкотта и в касание переправил мяч в ворота Карла Дарлоу.
Окончательный счёт в матче установил шотландец Стюард Армстронг. 28-летний полузащитник хозяев подкараулил ошибку игроков «сорок» у собственной штрафной и неотразимо пробил в левый от вратаря угол ворот.
«Святые» набрали 16 очков, что позволило им стать промежуточными лидерами турнирной таблицы АПЛ. «Сороки» (11) — на 11-м месте.
Тренер «Саутгемптона» — о возможности возглавить таблицу АПЛ: нам нравится быть пиратами
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