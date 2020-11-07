Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Видеообзор победы «Саутгемптона», ставшего лидером турнирной таблицы АПЛ

Видеообзор победы «Саутгемптона», ставшего лидером турнирной таблицы АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 8-го тура английской Премьер-лиги встречались «Саутгемптон» и «Ньюкасл Юнайтед» Встреча проходила на стадионе «Сент-Мэри» в городе Саутгемптон и закончилась победой хозяев со счётом 2:0.

Уже на 7-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Саутгемптона» Че Адамс. 24-летний англичанин откликнулся на передачу полузащитника Тео Уолкотта и в касание переправил мяч в ворота Карла Дарлоу.

Окончательный счёт в матче установил шотландец Стюард Армстронг. 28-летний полузащитник хозяев подкараулил ошибку игроков «сорок» у собственной штрафной и неотразимо пробил в левый от вратаря угол ворот.

«Святые» набрали 16 очков, что позволило им стать промежуточными лидерами турнирной таблицы АПЛ. «Сороки» (11) — на 11-м месте.

Тренер «Саутгемптона» — о возможности возглавить таблицу АПЛ: нам нравится быть пиратами
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020