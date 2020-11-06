Тренер «Саутгемптона» — о возможности возглавить таблицу АПЛ: нам нравится быть пиратами

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль оценил выступление команды на старте сезона. В случае победы в матче 8-го тура с «Ньюкаслом» «святые» могут впервые в истории клуба возглавить турнирную таблицу Премьер-лиги.
«Если бы мне сказали о возможном лидерстве перед началом сезона, я бы назвал этого человека глупцом. Нам повезло, что игра состоится в пятницу. Это даёт нам прекрасный шанс.
Я много раз видел, как команды в начале сезона выходят в лидеры, а в итоге вылетают. Мы знаем, что ситуация может быстро измениться. Может случиться несколько травм или нечто подобное. Но сейчас у нас очень сильная команда, мы доказали, что можем выступать на высоком уровне.
Ранее я работал в «Лейпциге», где проигрывать практически запрещалось, потому что мы хотели быть первыми в Германии. С первого дня я старался привить такой менталитет игрокам и здесь. Нам нравится быть пиратами. Это веселее, чем служить на флоте. Такой подход мы можем использовать каждый день. Так веселее выходить на матчи и стараться отобрать очки у больших команд", — цитирует Хазенхюттля Four Four Two.
- 6 ноября 2020
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