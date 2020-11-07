«Саутгемптон» пошутил над выборами в США

«Саутгемптон» на своём стадионе «Сент-Мэри» одержал победу над «Ньюкаслом» со счётом 2:0 в матче восьмого тура чемпионата Англии. «Святые» набрали 16 очков и стали промежуточными лидерами турнирной таблицы АПЛ. Это случилось впервые с 1988 года.

Временное лидерство в чемпионате (ближайшие преследователи — «Ливерпуль», «Лестер», «Тоттенхэм» и «Эвертон» еще не сыграли свои матчи в этом туре) дало «святым» повод для шутки. В «твиттере» «Саутгемптона» был опубликован пост, в котором изображена текущая турнирная таблица и подпись «остановите подсчёт!» (stop the count).

Таким образом «Саутгемптон» пошутил над проходящими в США выборами президента. За пост главы государства борются действующий президент, республиканец Дональд Трамп и представитель Демократической партии Джо Байден. Трамп неоднократно заявлял о том, что голоса в ряде штатов подсчитаны неверно, обвинял соперника в нечистоплотности и призывал остановить подсчёт голосов в некоторых штатах — этот призыв и отыгрывается в шутке «Саутгемптона».