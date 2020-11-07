Флик: матч «Баварии» и «Боруссии» будет смотреть весь мир

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от матча седьмого тура чемпионата Германии с дортмундской «Боруссией».

«Предстоит дер Классике, весь мир будет смотреть эту игру. Это добавляет нам мотивации. Мы чувствуем уверенность в себе и приложим все усилия для того, чтобы победить. Речь идёт о том, чтобы сделать как можно меньше ошибок и не давать игрокам «Боруссии» слишком много пространства.



С нетерпением жду игры. Такой матч — это удовольствие для тренеров, игроков и болельщиков», — приводит слова Флика официальный сайт «Баварии».

Матч между «Баварией» и дортмундской «Боруссией» состоится 7 ноября на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Время начала — 20:30 по московскому времени.