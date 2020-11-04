«Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов
«Бавария» одержала третью победу подряд в Лиге чемпионов. В матче 3-го тура группового этапа мюнхенцы в гостях победили «Ред Булл Зальцбург». Встреча, проходившая на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге, завершилась со счётом 6:2. При этом четыре гола мюнхенцам удалось забить за последние 15 минут.
Как сообщается в «твиттере» OptaFranz, «Бавария» стала первой командой в истории Лиги чемпионов, которой удалось забить четыре гола за последние 15 минут игры.
Бавария» набрала девять очков и упрочила лидерство в группе А. Второе место занимает «Атлетико» (4), третье — «Локомотив» (2). Замыкает турнирную таблицу «Ред Булл Зальцбург» (1).
В следующем туре «Бавария» вновь встретится с «Ред Булл Зальцбург». Игра пройдёт 25 ноября.
«Бавария» разгромила «Ред Булл Зальцбург», забив четыре мяча за 15 минут
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