«Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов

«Бавария» одержала третью победу подряд в Лиге чемпионов. В матче 3-го тура группового этапа мюнхенцы в гостях победили «Ред Булл Зальцбург». Встреча, проходившая на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге, завершилась со счётом 6:2. При этом четыре гола мюнхенцам удалось забить за последние 15 минут.

Как сообщается в «твиттере» OptaFranz, «Бавария» стала первой командой в истории Лиги чемпионов, которой удалось забить четыре гола за последние 15 минут игры.

Бавария» набрала девять очков и упрочила лидерство в группе А. Второе место занимает «Атлетико» (4), третье — «Локомотив» (2). Замыкает турнирную таблицу «Ред Булл Зальцбург» (1).

В следующем туре «Бавария» вновь встретится с «Ред Булл Зальцбург». Игра пройдёт 25 ноября.