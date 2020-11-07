«Марсель» — первая за 13 лет команда, выигравшая матч Лиги 1, нанеся всего один удар

В матче 10-го тура чемпионата Франции «Марсель» на выезде обыграл «Страсбург» со счётом 1:0. Победный гол в этом матче на 72-й минуте забил Морган Сансон. Результативной передачей отметился Дарио Бенедетто.

Как сообщается в «твиттере» OptaJean, примечательной эта победа стала тем, что «Марсель» стал первой командой за 13 лет, который выиграл матч Лиги 1, нанеся по воротам соперника всего один удар.

При этом, «Страсбург» нанёс по воротам соперника 9 ударов, из которых 2 пришлись в створ.

На данный момент «Марсель» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Франции, записав в свой актив 18 очков. От лидирующего «Пари Сен-Жермен» команда отстает на 3 очка. В следующем туре «Марселю» предстоит провести матч с «Ниццей». Игра пройдёт 21 ноября.