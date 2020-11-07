Маурисио Почеттино дважды отказал «Барселоне» ради работы в «Манчестер Юнайтед»

Маурисио Почеттино дважды отказался возглавить «Барселону» ради работы в «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Star.

По данным источника, каталонцы дважды предлагали специалисту занять пост главного тренера клуба, но аргентинский тренер ответил отказом.

Ранее сообщалось, что Маурисио Почеттино является одним из кандидатов на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» в случае отставки Уле-Гуннара Сульшера. Отмечалось, что аргентинец желает руководить манкунианцами ещё с декабря 2019 года, и его настрой не изменился.

48-летний Почеттино возглавлял «Тоттенхэм Хотспур» с 2014 по 2019 год, а до этого тренировал «Саутгемптон» и «Эспаньол». Со «шпорами» аргентинский специалист доходил до финалов Лиги чемпионов и Кубка английской лиги.