«Манчестер Юнайтед» связался с Маурисио Почеттино

В «Манчестер Юнайтед» задумались о смене главного тренера на фоне неудачных результатов в нынешнем сезоне.



Как сообщает Manchester Evening News, «красные дьяволы» связались с бывшим наставником «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино на предмет потенциального назначения. Сам аргентинец желает руководить манкунианцами ещё с декабря 2019 года, и, по информации издания, его настрой не изменился.



Отмечается, что руководители «Манчестер Юнайтед» поддерживали нынешнего рулевого команды Уле-Гуннара Сульшера до вчерашнего матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Истанбул Башакшехир» (1:2) и по-прежнему не горят желанием менять тренера на столь раннем этапе сезона. Тем не менее в случае поражения в предстоящем матче чемпионата Англии с «Эвертоном» коллектив может опуститься на 17-е место в турнирной таблице, что может изменить настрой боссов.

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