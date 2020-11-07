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«Барселона» планирует расстаться с пятью футболистами

«Барселона» планирует расстаться с пятью футболистами
Футбол / Испания 0

«Барселона» рассматривает возможность продажи пяти футболистов основной команды, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, это необходимо, чтобы каталонский клуб смог позволить себе трансферы нападающего «Лиона» Мемфиса Депая и защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсии в предстоящее зимнее трансферное окно. Сообщается, что Мартин Брайтвайт, Карлес Аленья, Усман Дембеле, Хуниор Фирпо и Самуэль Юмтити не входят в планы главного тренера «Барселоны» Рональда Кумана.

«Барселона» набрала 8 очков в 6 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Лидером соревнований является «Реал Сосьедад», в 8 встречах набравший 17 очков. Сегодня, 7 ноября, «Барселона» проведёт матч 9-го тура чемпионата Испании с «Бетисом». Начало встречи — в 18:15 мск.

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