«Барселона» планирует расстаться с пятью футболистами

«Барселона» рассматривает возможность продажи пяти футболистов основной команды, сообщает Mundo Deportivo.



По информации источника, это необходимо, чтобы каталонский клуб смог позволить себе трансферы нападающего «Лиона» Мемфиса Депая и защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсии в предстоящее зимнее трансферное окно. Сообщается, что Мартин Брайтвайт, Карлес Аленья, Усман Дембеле, Хуниор Фирпо и Самуэль Юмтити не входят в планы главного тренера «Барселоны» Рональда Кумана.

«Барселона» набрала 8 очков в 6 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Лидером соревнований является «Реал Сосьедад», в 8 встречах набравший 17 очков. Сегодня, 7 ноября, «Барселона» проведёт матч 9-го тура чемпионата Испании с «Бетисом». Начало встречи — в 18:15 мск.