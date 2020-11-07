«Урал» — «Спартак»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00
Сегодня, 7 ноября, состоится матч «Урал» — «Спартак». Встреча 14-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Начало встречи — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Урал» — «Спартак».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. В бригаду войдут ассистенты Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Александр Богданов (Верея). Резервный рефери — Игорь Низовцев (Нижний Новгород).
Московский «Спартак» набрал 27 очков в 13 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (14) — на 11-м месте. Лидером соревнований является московский ЦСКА, в 13 встречах набравший 28 очков. В тройку лидеров входит «Зенит» (27).
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