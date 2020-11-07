Суарес: вижу в Месси ту же магию, что и раньше

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес поделился мнением о бывшем партнёре по «Барселоне» Лионеле Месси.
«Мы по-прежнему часто общаемся, но говорим о жизни и о том, что происходит сейчас. У нас хорошие отношения, мы говорим не только о футболе. Стараемся поддерживать друг друга в личных вопросах.
Лео 33 года, и он знает, как действовать в любой ситуации. Вижу в нём ту же магию, что и раньше. Он наслаждается футболом и не опускает руки. Когда мяч не идёт в ворота, он продолжает попытки. Это многое о нём говорит.
Что касается слов Сетьена, что Месси сложно управлять, предпочитаю это не комментировать. Это делается для того, чтобы раздуть проблему. Все товарищи Лео могут говорить о нём только хорошее, какой он игрок и какой великий человек за пределами поля. Он помогает молодёжи, даёт советы», — приводит слова Суареса AS.
- 7 ноября 2020
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