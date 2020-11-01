Кике Сетьен: Месси очень трудно управлять

Бывший главный тренер испанской «Барселоны» Кике Сетьен рассказал о совместной работе с Лионелем Месси.

«Месси очень трудно управлять, но кто я такой, чтобы пытаться как-то его изменить. Есть еще кое-что, что усложняет работу, но это присуще многим спортсменам. Они непредсказуемы, вы часто видите то, чего совершенно не ожидаете. При этом я думаю, что Месси — величайший игрок всех времён. Игроков, которых можно назвать великими, было много, но никто не демонстрировал такую невероятную игру в течение долгого времени.

Вообще Лео очень сдержанный, но он всегда заставляет видеть то, что нужно видеть. Он очень мало говорит", — сказал Сетьен в интервью El Pais.

Кике Сетьен работал в «Барселоне» с января 2020 года и был отправлен в отставку после поражения от мюнхенской «Баварии» со счётом 2:8 в четвертьфинале Лиги чемпионов.