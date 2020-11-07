Экс-игрока «Мордовии» избили в Москве

Бывший футболист «Мордовии» Ален Аскеров подвергся нападению в Москве, сообщает «РБК-Спорт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Вечером 5 ноября 24-летний Аскеров был доставлен в больницу с сотрясение головного мозга и ушибом мягких тканей головы. Позже в отдел полиции по Мещанскому району поступила телефонограмма об избитом мужчине.



«По словам гражданина, около метро «Рижская» он получил данные травмы от ранее известного ему человека, его данные он назвать отказался и в целом отказался писать заявление», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.



Аскеров выступал за дубль «Мордовии», хорватский «Новиград» и азербайджанскую «Габалу». На данный момент футболист находится в статусе свободного агента.