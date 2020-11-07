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Александр Селихов был включён в заявку «Спартака» впервые за 446 дней

Александр Селихов был включён в заявку «Спартака» впервые за 446 дней
Футбол / РПЛ 0

Вратарь «Спартака» 26-летний Александр Селихов попал в заявку красно-белых на матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом». Голкипер оказался в заявочном листе впервые за 446 дней. Селихов остался на скамейке запасных, место в воротах занял Александр Максименко.

В последний раз вратарь выходил на поле 6 апреля 2019 года в матче с ЦСКА (0:2). Он получил повреждение и был заменён. Голкипер долгое время восстанавливался после травм ахиллова сухожилия и был вынужден оперироваться из-за рецидива.

В сезоне-2020/2021 Селихов дважды вышел на поле в матчах Футбольной национальной лиги в составе «Спартака-2» и пропустил три мяча.

В 13 турах «Спартак» набрал 27 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-белых опережают ЦСКА (28) и «Зенит» (27).

Селихов сыграет за «Спартак-2» в матче с «Крыльями». Он выйдет на поле спустя 18 месяцев
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