Александр Селихов был включён в заявку «Спартака» впервые за 446 дней

Вратарь «Спартака» 26-летний Александр Селихов попал в заявку красно-белых на матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом». Голкипер оказался в заявочном листе впервые за 446 дней. Селихов остался на скамейке запасных, место в воротах занял Александр Максименко.



В последний раз вратарь выходил на поле 6 апреля 2019 года в матче с ЦСКА (0:2). Он получил повреждение и был заменён. Голкипер долгое время восстанавливался после травм ахиллова сухожилия и был вынужден оперироваться из-за рецидива.



В сезоне-2020/2021 Селихов дважды вышел на поле в матчах Футбольной национальной лиги в составе «Спартака-2» и пропустил три мяча.



В 13 турах «Спартак» набрал 27 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-белых опережают ЦСКА (28) и «Зенит» (27).

Селихов сыграет за «Спартак-2» в матче с «Крыльями». Он выйдет на поле спустя 18 месяцев