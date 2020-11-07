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«Кристал Пэлас» — «Лидс Юнайтед»: онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

«Кристал Пэлас» — «Лидс Юнайтед»: онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00
Футбол / Англия 0

Сегодня, 7 ноября, состоится матч «Кристал Пэлас» – «Лидс Юнайтед». Встреча 8-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Начало встречи — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» — «Лидс Юнайтед».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. В бригаду войдут ассистенты Дэниел Кук и Сиан Мэсси. Резервный судья — Дэвид Кут.

«Лидс Юнайтед» набрал 10 очков в 7 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Кристал Пэлас» (10) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Саутгемптон», в 8 встречах набравший 16 очков. Напомним, действующим чемпионом Англии является «Ливерпуль».

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