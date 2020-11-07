«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»: Бруну Фернандеш ударом головой сравнивает счёт

В настоящее время играется первый тайм в матче 8-го тура английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед». Встреча проходит на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.
На 25-й минуте гости усилиями Бруну Фернандеша сравняли счёт. Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу поддержал атаку своей команды и, получив мяч от полузащитника Хуана Маты, навесил в центр штрафной площади хозяев, куда вбежал 26-летний португалец и головой забил свой 4-й гол в нынешнем сезоне АПЛ.
Последний раз команды встречались в матче 28-го тура АПЛ-2019/2020 1 марта 2020 года в Ливерпуле. Матч закончился со счётом 1:1.
«Ириски» набрали 13 очков и занимают промежуточное 5-е место в турнирной таблице АПЛ. Манкунианцы (7) — на 15-м месте.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию встречи.
- 7 ноября 2020
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