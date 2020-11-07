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«Манчестер Юнайтед» победил «Эвертон» в определяющем матче Уле-Гуннара Сульшера

«Манчестер Юнайтед» победил «Эвертон» в определяющем матче Уле-Гуннара Сульшера
Футбол / Англия 0

Завершился матч 8-го тура английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед» Встреча проходила на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

На 19-й минуте матча полузащитник хозяев Бернард открыл счёт. 28-летнему бразильцу ассистировал нападающий Доминик Калверт-Льюин.

На 25-й минуте гости усилиями Бруну Фернандеша сравняли счёт. Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу навесил в центр штрафной площади хозяев, куда вбежал 26-летний португалец и головой забил свой 4-й гол в нынешнем сезоне АПЛ.

На 32-й минуте полузащитник гостей Бруну Фернандеш сделал дубль. Ассистировал ему нападающий манкунианцев Маркус Рашфорд.

Окончательный счёт в игре был установлен на 95-й минуте усилиями нападающего гостей Эдинсона Кавани. Это первый гол 33-летнего уругвайца на Туманном Альбионе. Голевой пас на свой счёт записал всё тот же Бруну Фернандеш.

После сегодняшней встречи на счету «Эвертона» 13 очков и промежуточное 5-е место в турнирной таблице АПЛ. Манкунианцы (10) — поднялись на 14-е место.

Англия - Премьер-лига. 8-й тур
07 ноября 2020, суббота. 15:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
1 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Бернард – 19'   1:1 Фернандеш – 25'   1:2 Фернандеш – 32'   1:3 Кавани – 90+5'
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