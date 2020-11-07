«Манчестер Юнайтед» победил «Эвертон» в определяющем матче Уле-Гуннара Сульшера

Завершился матч 8-го тура английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед» Встреча проходила на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле и завершилась победой гостей со счётом 3:1.
На 19-й минуте матча полузащитник хозяев Бернард открыл счёт. 28-летнему бразильцу ассистировал нападающий Доминик Калверт-Льюин.
На 25-й минуте гости усилиями Бруну Фернандеша сравняли счёт. Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу навесил в центр штрафной площади хозяев, куда вбежал 26-летний португалец и головой забил свой 4-й гол в нынешнем сезоне АПЛ.
На 32-й минуте полузащитник гостей Бруну Фернандеш сделал дубль. Ассистировал ему нападающий манкунианцев Маркус Рашфорд.
Окончательный счёт в игре был установлен на 95-й минуте усилиями нападающего гостей Эдинсона Кавани. Это первый гол 33-летнего уругвайца на Туманном Альбионе. Голевой пас на свой счёт записал всё тот же Бруну Фернандеш.
После сегодняшней встречи на счету «Эвертона» 13 очков и промежуточное 5-е место в турнирной таблице АПЛ. Манкунианцы (10) — поднялись на 14-е место.
- 7 ноября 2020
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