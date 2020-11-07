«Алания» разгромила «Балтику» со счётом 5:0

В матче 20-го тура Футбольной национальной лиги владикавказская «Алания» разгромила калининградскую «Балтику». Встреча проходила на стадионе «Спартак» во Владикавказе и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

На 17-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Алании» Батраз Хадарцев, реализовавший пенальти. Второй гол хозяев забил Сослан Качмазов, третий — Давид Шавлохов. Полузащитник владикавказской команды Батраз Гурциев оформил дубль.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Романом Сафьяном. Ему помогали Сергей Архипов и Яков Клепцов.

«Алания» в 20 матчах набрала 37 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Балтика» (31) располагается на восьмом месте.