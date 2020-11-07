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«Алания» разгромила «Балтику» со счётом 5:0

«Алания» разгромила «Балтику» со счётом 5:0
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 20-го тура Футбольной национальной лиги владикавказская «Алания» разгромила калининградскую «Балтику». Встреча проходила на стадионе «Спартак» во Владикавказе и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

На 17-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Алании» Батраз Хадарцев, реализовавший пенальти. Второй гол хозяев забил Сослан Качмазов, третий — Давид Шавлохов. Полузащитник владикавказской команды Батраз Гурциев оформил дубль.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Романом Сафьяном. Ему помогали Сергей Архипов и Яков Клепцов.

«Алания» в 20 матчах набрала 37 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Балтика» (31) располагается на восьмом месте.

ФНЛ - Первый дивизион. 20-й тур
07 ноября 2020, суббота. 16:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
5 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Хадарцев – 17' (пен)   2:0 Качмазов – 54'   3:0 Шавлохов – 61'   4:0 Гурциев – 65'   5:0 Гурциев – 77'
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