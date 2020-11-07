Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Кальяри» в большинстве обыграл «Сампдорию»

«Кальяри» в большинстве обыграл «Сампдорию»
Футбол / Италия 0

В матче 7-го тура итальянской Серии А «Кальяри» переиграл «Сампдорию». Встреча проходила на стадионе «Сардиния Арена» в Кальяри и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

При счёте 0:0 был удалён защитник «Сампдории» Томмазо Ауджелло. На 48-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Кальяри» Жоао Педро. Наитан Нандес удвоил преимущество хозяев на 68-й минуте, ему ассистировал нападающий Джованни Симеоне. Ещё один гол «Кальяри» забил Риккардо Соттиль, однако после видеопросмотра судья отменил взятие ворот.

«Кальяри» набрал десять очков в семи матчах и поднялся на 11-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Сампдория» (10) — на десятом месте. Лидером соревнований является «Милан» (16).

Италия - Серия А. 7-й тур
07 ноября 2020, суббота. 17:00 МСК
Кальяри
Кальяри
Окончен
2 : 0
Сампдория
Генуя
1:0 Педро – 48' (пен)   2:0 Нандес – 68'
Удаления: нет / Ауджелло – 40'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020