«Кальяри» в большинстве обыграл «Сампдорию»

В матче 7-го тура итальянской Серии А «Кальяри» переиграл «Сампдорию». Встреча проходила на стадионе «Сардиния Арена» в Кальяри и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

При счёте 0:0 был удалён защитник «Сампдории» Томмазо Ауджелло. На 48-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Кальяри» Жоао Педро. Наитан Нандес удвоил преимущество хозяев на 68-й минуте, ему ассистировал нападающий Джованни Симеоне. Ещё один гол «Кальяри» забил Риккардо Соттиль, однако после видеопросмотра судья отменил взятие ворот.

«Кальяри» набрал десять очков в семи матчах и поднялся на 11-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Сампдория» (10) — на десятом месте. Лидером соревнований является «Милан» (16).