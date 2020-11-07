Йозуа Киммих повредил боковую связку колена

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих в матче с дортмундской «Боруссией» (2:3) получил повреждение боковой (коллатеральной) связки колена, сообщает журналист Bild Тоби Альтшаффль в своём «Твиттере».

Киммих получил повреждение на 34-й минуте матча с дортмундской «Боруссией». Хавбек в центре поля сфолил против Эрлинга Холанда, пытаясь в подкате сорвать забег норвежца, однако сам получил повреждение. Киммих захромал и покинул поле в сопровождении медиков. Кроме того, 25-летний хавбек получил отложенную жёлтую карточку за фол против Холанда.

В матче 7-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» проиграла мюнхенской «Баварии». Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. «Боруссия», набрав 15 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Бавария» (18) стала единоличным лидером Бундеслиги.