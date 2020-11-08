Лэмпард — о матче с «Шеффилдом»: мне очень понравилось наблюдать за игрой «Челси»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подвёл итоги матча 8-го тура с «Шеффилд Юнайтед» (4:1).

«Шеффилд» — действительно сильная команда. Они хороши в давлении. Мы не справились с этим блестяще, но сохранили концентрацию до конца встречи. Отличные признаки, так что надо продолжать в том же духе.



Мы на третьем месте. Теперь мы видим проделанную работу. Эту победу заслужили именно игроки. Они сыграли потрясающе. Команда хорошо балансировала, и это приятно видеть. Мы должны продолжать. Мне очень понравилось это наблюдать", — цитирует Лэмпарда BBC со ссылкой на Sky Sports.

Подопечные Фрэнка Лэмпарда набрали 15 очков и поднялись на 3-е место в турнирной таблице АПЛ. «Клинки» (1) — на последнем, 20-м месте.