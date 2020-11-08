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Хаким Зиеш установил рекорд текущего сезона АПЛ по количеству созданных моментов за матч

Хаким Зиеш установил рекорд текущего сезона АПЛ по количеству созданных моментов за матч
Футбол / Англия 0

27-летний марокканский полузащитник лондонского «Челси» Хаким Зиеш провёл впечатляющий матч 8-го тура чемпионата Англии с «Шеффилд Юнайтед» (4:1).

Как сообщает OptaJoe в «твиттере», в этом сезоне английской Премьер-лиги ни один игрок не создал больше моментов за матч, чем Хаким Зиеш в игре с «Шеффилд Юнайтед» – 6 созданных моментов и 2 результативные передачи.

Отмечается также, что среди всех игроков, сыгравших не менее 180 минут в АПЛ в сезоне-2020/2021, марокканец показал наивысшее ожидаемое количество голевых передач за 90 минут (0,57). В то же время, только Кевин Де Брёйне создал большее количество моментов для своих партнёров (4,24), чем Хаким Зиеш (3,79).

Обзор встречи «Челси» — «Шеффилд Юнайтед» доступен на «Чемпионате».

Хаким Зиеш перешёл в «Челси» летом этого года из нидерландского «Аякса» за € 40 млн. В составе лондонского клуба он провёл 7 встреч, в которых отметился 2 голами и 3 результативными передачами.

Зиеш: переход в «Челси» состоялся во многом благодаря Лэмпарду
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