Лука Йович изучает варианты ухода из «Реала»
Сербский нападающий мадридского «Реала» Лука Йович может покинуть клуб, сообщает Marca.
По информации издания, игрок не входит в планы главного тренера мадридцев Зинедина Зидана. Йович и его агент уже сейчас занимаются поисками вариантов трудоустройства для игрока. При этом уйти из «Реала» в зимнее трансферное окно будет сложно: мадридцы редко проводят трансферы зимой, к тому же любую сделку сложно осуществить в условиях пандемии.
Лука Йович перешёл в «Реал» из португальской «Бенфики» в 2019 году, при этом последний сезон до переезда в Мадрид игрок провёл в составе франкфуртского «Айтрахта». В текущем розыгрыше чемпионата Испании сербский форвард провёл за «Реал» три матча, не отметившись в них забитыми мячами.
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