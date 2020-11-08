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Зидан прокомментировал ситуацию с выявлением коронавируса у Азара и Каземиро

Зидан прокомментировал ситуацию с выявлением коронавируса у Азара и Каземиро
Футбол / Испания 0

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отреагировал на выявление коронавируса у двух игроков его командыЭдена Азара и Каземиро.

«Азар и Каземиро в порядке, даже если они слегка недовольны тем, что произошло. Эмоционально и физически они хороши. Я отправил им сообщение, поговорим с ними позже.

Азар и его недавнее возвращение? Он силен и всё понимает. Это непростой момент, но он хорош ментально. Это может случиться с каждым, всё могло быть и хуже, поэтому мы должны принять это и продолжать работать. У нас сильная группа игроков. Однако это немного сбивает с толку, что приходится перестраивать тренировку за день до матча», — цитирует Зидана Marca.

Переходя к другим темам, Зидана спросили о том, как команда реагировала в последние недели после нескольких неудачных результатов подряд.

«Когда дела идут тяжело, игроки должны просто пройти через это. Так было всегда». В сезоне бывают тяжелые моменты, и игроки – прежде всего люди, но они преданы делу и их реакция меня радует. Я доверяю всем своим игрокам».

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