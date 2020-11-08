Зайнутдинов выделил двух игроков бывшей команды перед матчем ЦСКА — «Ростов»

Полузащитник московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов, выступавший за «Ростов», поделился мнением о команде Валерия Карпина в преддверии встречи 14-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Не хочу никого особо выделять, у них слаженная командная работа, все выкладываются по полной. Конечно, в созидании хороши Рома Ерёменко, Паша Мамаев. Защитники очень сильные», — цитирует футболиста пресс-служба клуба.
Стоит отметить, что Роман Ерёменко и Павел Мамаев выступали за «армейцев».
Зайнутдинов перешёл в ЦСКА из «Ростова» за € 2 млн. За ростовскую команду выступал с 2019 по 2020 год. Дебютный мяч в составе «армейцев» 22-летний хавбек забил в 10-м туре в выездном матче с «Уралом» (2:0), состоявшейся 3 октября. Действующий контракт 22-летнего полузащитника с клубом рассчитан до 2025 года.
Встреча ЦСКА и «Ростова» пройдёт сегодня, 8 ноября. Начало — в 16:30 мск.
- 8 ноября 2020
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