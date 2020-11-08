Ансу Фати из-за разрыва мениска может пропустить до четырёх месяцев

Стали известны примерные сроки восстановления 18-летнего нападающего «Барселоны» Ансу Фати, который получил разрыв внутреннего мениска в левом колене в матче 9-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (5:2).
Как сообщает AS, сроки могут варьироваться. Если мениск удастся зашить, восстановление будет занимать три-четыре месяца. Другой вариант — удалить разорванный мениск, тогда время восстановления заметно сократится (около двух месяцев), но в будущем это может привести к дегенеративным проблемам с хрящом. В любом случае, последнее слово остаётся за Ансу.
За основную команду «Барселоны» форвард Фати выступает с 2019 года. В сезоне-2020/2021 чемпионата Испании в семи матчах за «Барселону» Фати забил четыре гола. Действующий контракт Фати с каталонским клубом рассчитан до 2022 года.
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