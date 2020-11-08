Брат Уэйна Руни забил гол со своей половины поля в матче Кубка Англии. Видео

29-летний полузащитник «Стокпорт Каунти» Джон Руни, брат бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни, забил гол со своей половины поля в гостевом матче Кубка Англии с «Рочдейлом» (2:1).

На 7-й минуте встречи брат известного форварда «красных дьяволов» увидел, что голкипер вышел из ворот, и сильно пробил в сторону рамки. Мяч опустился точно в сетку.

Видео можно посмотреть в официальном "твиттере" Кубка Англии. Права на ролик принадлежат The Football Association.

В этом матче голы также забили игрок «Стокпорт Каунти» Алекс Райд на 14-й минуте, а также футболист «Рочдейла» Мэтти Лунд на 22-й минуте.

«Стокпорт» в настоящее время выступает в Национальной лиге, пятом по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии.