Кейн побил рекорд Анри и Руни в АПЛ

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн ярко начал нынешний сезон английской Премьер-лиги.



Во вчерашнем матче 5-го тура с «Вест Хэм Юнайтед» 27-летний футболист поучаствовал сразу в трёх голевых комбинациях к середине первого тайма. На 1-й минуте Гарри выступил ассистентом для партнёра по атаке Сон Хын Мина, а на 8-й и 16-й минутах забил сам. Несмотря на успехи в первой половине встречи, в концовке «шпоры» не удержали преимущество и пропустили три мяча, сыграв вничью (3:3).



Таким образом, по итогам пяти туров чемпионата Кейн с 5 голами (1 – с пенальти) и 7 передачами имеет в активе двузначное количество результативных действий – 12. Как сообщает Goal.com, он обновил предыдущий рекорд Премьер-лиги (11 действий), установленный экс-нападающим «Арсенала» Тьерри Анри в сезоне-2004/2005 и повторённый бывшим форвардом «Манчестер Юнайтед» Уэйном Руни в кампании-2011/2012.

Бэйл дебютировал за «Тоттенхэм» при счёте 3:0. Закончили – 3:3! Не о таком возвращении мечтал валлиец.