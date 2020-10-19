Кейн побил рекорд Анри и Руни в АПЛ

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн ярко начал нынешний сезон английской Премьер-лиги.
Во вчерашнем матче 5-го тура с «Вест Хэм Юнайтед» 27-летний футболист поучаствовал сразу в трёх голевых комбинациях к середине первого тайма. На 1-й минуте Гарри выступил ассистентом для партнёра по атаке Сон Хын Мина, а на 8-й и 16-й минутах забил сам. Несмотря на успехи в первой половине встречи, в концовке «шпоры» не удержали преимущество и пропустили три мяча, сыграв вничью (3:3).
Таким образом, по итогам пяти туров чемпионата Кейн с 5 голами (1 – с пенальти) и 7 передачами имеет в активе двузначное количество результативных действий – 12. Как сообщает Goal.com, он обновил предыдущий рекорд Премьер-лиги (11 действий), установленный экс-нападающим «Арсенала» Тьерри Анри в сезоне-2004/2005 и повторённый бывшим форвардом «Манчестер Юнайтед» Уэйном Руни в кампании-2011/2012.
- 19 октября 2020
-
11:08
-
11:04
-
10:30
-
10:12
-
09:58
-
09:52
-
09:38
-
09:33
-
09:30
-
09:29
-
08:30
-
07:08
-
06:50
-
06:37
-
06:14
-
06:11
-
05:42
-
04:33
-
03:53
-
03:34
-
03:20
-
03:01
-
02:33
-
02:12
-
00:57
-
00:49
-
00:45
-
00:27
-
00:22
-
00:02
- 18 октября 2020
-
23:54
-
23:43
-
23:27
-
23:23
-
23:14