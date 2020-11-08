Черевченко: жду большего от Глушакова

Главный тренер подмосковных «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал результат матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (2:0).



«Играли на победу. Тяжёлая встреча. «Рубин» набрал хороший ход, но нам были нужны очки. Впереди очень много работы, ждём паузы на сборные. Будет время поработать над некоторыми моментами. Основная работа будет во время зимнего перерыва. Нам есть к чему стремиться.



Мы не зацикливались на нейтрализации Кварацхелии и Бакаева. Один-два игрока не делают погоды. Футбол – коллективный вид спорта. Впервые обыграл Слуцкого? Обычная победа. Не обращаю на это внимания.



Глушаков в великолепной форме? Нет, жду от него большего и знаю его возможности. Денису тяжело играть после долгой паузы. Почему в перерыве был заменён Тихий? У него сотрясение», — передаёт слова Черевченко корреспондент «Чемпионата» Глеб Ярославцев.

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