Леонид Слуцкий: недооценки соперника быть не может, «Рубин» не в том положении находится

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отметил, что матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (0:2) дался казанской команде непросто.
«Недооценки соперника быть не может, мы не в том положении находимся. За моё время в «Рубине» ни один матч легко не складывался. При чём тут настрой? С «Уралом» мы, что ли, были недонастроены? Не надо всё валить в одну кучу. Сегодняшний матч – отдельная история.
Бьёт ли поражение по самолюбию? Самолюбие можно засунуть в одно место. Поражение бьёт по нашим турнирным перспективам. Невозможно весь сезон играть на свежести. Нужно уметь выигрывать невыигрышные матчи. Это важно, если мы говорим о больших командах. Мы пока так не умеем.
Нам не хватило атакующего потенциала и свежести. Я говорил, что максимально долго нужно быть в игре в плане результата», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.
- 8 ноября 2020
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