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Леонид Слуцкий: недооценки соперника быть не может, «Рубин» не в том положении находится

Леонид Слуцкий: недооценки соперника быть не может, «Рубин» не в том положении находится
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отметил, что матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (0:2) дался казанской команде непросто.

«Недооценки соперника быть не может, мы не в том положении находимся. За моё время в «Рубине» ни один матч легко не складывался. При чём тут настрой? С «Уралом» мы, что ли, были недонастроены? Не надо всё валить в одну кучу. Сегодняшний матч – отдельная история.

Бьёт ли поражение по самолюбию? Самолюбие можно засунуть в одно место. Поражение бьёт по нашим турнирным перспективам. Невозможно весь сезон играть на свежести. Нужно уметь выигрывать невыигрышные матчи. Это важно, если мы говорим о больших командах. Мы пока так не умеем.

Нам не хватило атакующего потенциала и свежести. Я говорил, что максимально долго нужно быть в игре в плане результата», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.

Слуцкий — о матче с «Химками»: «Рубин» допускает грубейшие ошибки
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