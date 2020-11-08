Мостовой: Дзюбе нужно покопаться в себе. Черчесов прав, что не вызвал его в сборную

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал невызов капитана «Зенита» Артёма Дзюбы в сборную России из-за скандального видео.

«Черчесов прав, что не вызвал Дзюбу в сборную. Всё это, чтобы не было негативного влияния на команду, да и Артёму нужно покопаться, разобраться в себе. Не совсем понятная история — откуда, почему и как. Зачем эта лишняя нервотрёпка?



Сборная может сыграть и без габаритного нападающего, но вчера Соболев забил два мяча, можно и с ним сыграть. А так, сейчас много футболистов, которые могут сыграть. Дзюба — потеря, но заменить можно. А вопрос с капитанской повязкой решит тренер, но вывести команду может кто угодно. Поверьте, кто только капитанскую повязку ни носил», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.