Судья Федотов: пенальти в ворота «Зенита» за игру Вендела рукой назначили правильно

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод в матче «Зенит» — «Краснодар».

«Одиннадцатиметровый удар в ворота «Зенита» назначен правильно. Рука отставлена в сторону, она не находится в естественном положении и делает пространство тела неестественно больше», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг забил гол с 11-метрового в матче с «Зенитом». На 14-й минуте мяч в штрафной «Зенита» попал в полузащитника питерцев Вендела. После проверки от VAR и видеопросмотра судья решил, что Вендел нарушил правила внутри штрафной. Берг уверенно реализовал пенальти.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). В бригаду войдут ассистенты Алексей Воронцов (Ярославль) и Адлан Хатуев (Грозный). Резервный рефери — Артур Фёдоров (Петрозаводск).