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«Динамо» разгромило «Локомотив» в матче с тремя удалениями

«Динамо» разгромило «Локомотив» в матче с тремя удалениями
Футбол / РПЛ 0

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» завершился матч 14-го тура РПЛ. «Динамо» на своём поле одержало победу над «Локомотивом» со счётом 5:1.

Уже на 3-й минуте встречи Роман Евгеньев вывел «Динамо» вперёд. На 33-й минуте Клинтон Н’Жье удвоил преимущество хозяев. Вскоре «Локомотив» остался в меньшинстве. На 37-й минуте защитник «железнодорожников» Слободан Райкович получил жёлтую карточку, а ещё через минуту сфолил вновь, получив второй «горчичник».

Уже в компенсированное время Зе Луиш сумел отыграть один мяч. Однако на 60-й минуте Даниил Лесовой вновь увеличил преимущество «Динамо». Ещё через четыре минуты был удалён голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме, который сыграл рукой за пределами штрафной.

«Динамо» также не удалось доиграть матч в полном составе. На 78-й минуте Сергей Паршивлюк за вторую жёлтую карточку был удалён с поля.

Уже в концовке хозяева довели счёт до крупного. На 86-й минуте был назначен пенальти в ворота «Локомотива», его реализовал Даниил Фомин. А в компенсированное время Константин Рауш поставил точку.

«Динамо» набрало 26 очков и сохранило за собой четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (21) находится на восьмой строчке.

Россия - Премьер-Лига. 14-й тур
08 ноября 2020, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Евгеньев – 3'   2:0 Н'Жье – 33'   2:1 Зе Луиш – 45+2'   3:1 Лесовой – 60'   4:1 Фомин – 86' (пен)   5:1 Рауш – 90+2'
Удаления: Паршивлюк – 78' / Райкович – 38', Гильерме – 64'
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