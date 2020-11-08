«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: Трент заменён после полученной травмы
В матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимает «Ливерпуль». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере. К 63-й минуте счёт в матче — 1:1.
На 61-й минуте защитник гостей Трент Александер-Арнольд получил травму и был заменён на Джеймса Милнера.
Последняя игра между «горожанами» и мерсисайдцами состоялась 2 июля 2020 года в рамках 32-го тура АПЛ сезона-2019/2020. Матч проходил в Манчестере и завершился разгромной победой хозяев со счётом 4:0. К тому моменту «Ливерпуль» уже обеспечил себе чемпионство.
Подопечные Юргена Клоппа набрали 16 очков и занимают 3-е место в турнирной таблице АПЛ. «Горожане» (11) — на 12-м месте.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Рекомендуем вам
- 8 ноября 2020
-
22:12
-
22:08
-
22:05
-
22:04
-
21:57
-
21:54
-
21:50
-
21:44
-
21:42
-
21:40
-
21:37
-
21:30
-
21:30
-
21:29
-
21:23
-
21:22
-
21:14
-
21:11
-
21:07
-
20:54
-
20:53
-
20:53
-
20:39
-
20:37
-
20:35
-
20:27
-
20:24
-
20:18
-
20:17
-
20:16
-
20:09
-
20:07
-
20:06
-
20:01
-
20:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам