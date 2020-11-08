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Дзюба: стараюсь максимально сдерживаться, чтобы не быть тряпкой или показушником

Дзюба: стараюсь максимально сдерживаться, чтобы не быть тряпкой или показушником
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба после победы над «Краснодаром» (3:1) записал видеообращение по поводу скандального видео.

«Всех с очень важной победой. Наверное, это был самый непростой матч в моей карьере. Как в аду побывал. Даже немного не сдержал эмоции в машине. Но я бы хотел сказать, что я не идеален, как и любой человек, допускаю ошибки. Все мы грешны, к сожалению. Я, наверное, во многом виноват в этом. Могу винить только себя.

Но в такие мгновения, когда практически все от тебя отворачиваются, я безумно благодарен тем людям, которые со мной, которые меня поддержали в такую трудную минуту. Вы были рядом со мной — близкие, родные, семья. Даже люди, которые мне незнакомы, меня поддерживали, и их очень много. И на стадионе были люди, которые безумно ликовали. Я благодарю вас всех. Я никогда этого не забуду, это всегда будет со мной.

Это мой непростой путь. Что бы ни происходило дальше, я в любом случае вам благодарен. Я не идеален и никогда на это не уповал. Но в целом надеюсь, что смогу прожить достойно свою жизнь, буду в любом случае хорошим человеком. Спасибо вам всем огромное. Спасибо звёздам, которые меня поддержали. Спасибо всем небезразличным людям. Я вам очень-очень благодарен.

Стараюсь максимально сдерживаться, чтобы не быть тряпкой или показушником. Это не про меня. Спасибо команде, ребята сплотились и поддержали. Мы показали, что мы действительно команда. Благодарю всех, благодарю судьбу за очень болезненные уроки и жестокие для меня. Но в этом я сам виноват. В любом случае всем добра. Я постараюсь не сломаться, но сегодня было очень тяжело. Огромное спасибо», — сказал Дзюба в видео, выложенном на его странице в «Инстаграме».

В соцсетях появилось видео интимного характера, на котором, предположительно, запечатлён Дзюба. После публикации видео главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что Дзюба не будет вызван на ноябрьские матчи национальной команды.

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