«Арсенал» — «Астон Вилла»: автогол Букайо Сака выводит гостей вперёд

В матче 8-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» принимает «Астон Виллу». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. К 32-й минуте счёт в матче 1:0 в пользу гостей.



На 25-й минуте полузащитник хозяев Букайо Сака, пытаясь помешать пробить нападающему гостей, срезал мяч в свои ворота.

Последняя игра между «канонирами» и «львами» состоялась 21 июля 2020 года в рамках 37-го тура АПЛ сезона-2019/2020. Матч проходил в Бирмингеме и завершился победой хозяев со счётом 1:0.



Перед началом сегодняшней встречи подопечные Микеля Артеты набрали 12 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице АПЛ. «Львы» (12) — на 9-м месте.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.