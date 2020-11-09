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Тренер «Астон Виллы»: мы не позволили «Арсеналу» играть в свой футбол

Тренер «Астон Виллы»: мы не позволили «Арсеналу» играть в свой футбол
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит прокомментировал итоги матча 8-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом», в котором его команда одержала уверенную победу со счётом 3:0.

«Это действительно запоминающиеся выступление. В этой победе много составляющих успеха. Сегодня была хорошая игра в обороне со стороны всей команды. Играя на контратаках мы доставили много проблем „канонирам“.

Мы не хотели, чтобы они играли в свой футбол, где они могли бы контролировать мяч на любой части поля. „Арсенал“ — это хорошая команда, которая умеет пользоваться слабостями соперника.

Мы намного лучше стали играть в выездных матчах, чем это было в прошлом сезоне. Очень приятно, что наша линия атаки стала регулярно забивать и приносить команде важные очки. Все нападающие очень хорошо проводят эту часть сезона, но от их игры в дальнейшем будет многое зависеть», приводит слова рулевого «ливов» BBC.

Единственная команда в АПЛ, которая ещё не теряла очки, – «Астон Вилла». Это что такое?
Случайность или сенсация?
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