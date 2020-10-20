Единственная команда в АПЛ, которая ещё не теряла очки – «Астон Вилла». Это что такое?

Трудно понять, что в расположении команд в таблице АПЛ удивляет больше: первое место «Эвертона» или второе место «Астон Виллы». Команда Карло Анчелотти здорово усилилась летом, а её результаты с начала сезона всё-таки выглядят относительно адекватно: трудная победа в равном матче с «Тоттенхэмом», вымученная ничья с «Ливерпулем», остальные соперники были другого уровня. Отличный, но вменяемый старт для команды, которая целится в еврокубки. А вот результаты «Астон Виллы» далеки от вменяемости.

«Эвертон» лидирует в АПЛ. Как это получилось? Конечно, фавориты подвели. Но не только.

Старт сезона у команды, которая чудом спаслась в прошлом сезоне (всё решило одно очко, подаренное сломавшейся системой фиксации гола), был адский: в первых пяти турах её ждали «Ман Сити», «Шеффилд», «Фулхэм», «Ливерпуль» и «Лестер».



В итоге, матч с «Ман Сити» перенесли, и есть искушение сказать, что «Сити» повезло. Потому что остальные не унесли ноги. Потому что результаты «Виллы» колеблются в диапазоне от «фантастика, как вы это делаете», до «вы что там совсем обалдели?»



Сразу пошли разговоры о том, что «Астон Вилла» — новый «Лестер». На самом деле, даже стать новым «Вулверхэмптоном» — это уже успех. В любом случае, результаты команды требуют интерпретации.

Чем берёт «Астон Вилла»

В прошлом сезоне фраза «Джек Грилиш и все остальные» идеально описывала команду. Сейчас так уже не получится. Эмилиано Мартинес был, наверное сильнейшим среди всех вторых вратарей лиги (наряду с Серхио Ромеро), это топовое усиление, и он уже принёс команде очки, вытащив пенальти с «Шеффилдом».

Эмилиано Мартинес отбивает пенальти в матче с «Шеффилд Юнайтед» Фото: Clive Rose/Getty Images

Ещё одно важное усиление – в центре атаки. Уэсли и Мбвана Саматта весь прошлый сезон выясняли, кто хуже замыкает подачи. Уэсли забил 5 голов 20 матчах, Саматта – один в 11 и ушёл в «Фенербахче». Но в сентябре «Вилла» наконец сделал напрашивающийся шаг и купила форварда с опытом игры в Англии. Олли Уоткинс забил 25 голов в Чемпионшипе в прошлом сезоне, «Брентфорду» за него заплатили 30 млн евро. Пока рано говорить, что он будет забивать больше предшественников, но он уже бьёт больше (2,8 удара на 90 минут против 1,8) и чаще пасует под удар (1,3 паса на 90 минут против 0,7).



Джон Макгинн – не новичок, но он с начала сезона вышел на тот уровень, который от него ждали год назад. Умный техничный полузащитник, который здорово подключается к атакам вторым темпом (бьёт чаще всех в команде после Грилиша), качественно меняет направление атак (больше всех в команде пасует на противоположный фланг) и по сумме созданных ситуаций для удара (SCA учитывает ключевые пасы, обводки и заработанные фолы – все действия, после которых нанесён удар) уступает только Грилишу. Пример – идеальная передача, которой он вывел Грилиша на Адриана в игре с «Ливерпулем».

Конкуренцию другому бокс-ту-боксу, Конору Хурихейну, составил Росс Баркли. Ещё один мастер продвижения мяча, только в отличие от Макгинна Баркли тащит на дриблинге. По числу рывков за матч, которые он делает с мячом по направлению к чужим воротам, он уступает только Грилишу. И это подводит нас к главному.

«Астон Вилла» стала сильнее по сравнению с прошлым сезоном, но и Грилиш стал ещё эффективнее. По всем показателям, связанным с обострением игры (обводки, создание ситуаций для удара, только пасы под удар, удары) он превосходит одновременно всех партнёров по команде и самого себя образца прошлого сезона. Прямо сейчас это невероятно разносторонний игрок, который может взять игру на себя, отдать разрезающий пас в касание, протащить мяч на дриблинге, обвести нескольких соперников, ударить издали и создать для нападающего идеальный момент. В том числе, из ничего, как было во втором голе в матче с «Ливерпулем». Грилиш получил мяч в центре поля и одним неочевидным пасом вывел Уоткинса на свободное пространство.

А вот пример неожиданного качества, которое чаще встречается у центральных нападающих, чем у атакующих полузащитников. Траектория рывка: Грилиш забежал в свободное пространство между защитниками не по прямой, а по сложной дуге, чтобы быть менее заметным и скрыть конечную точку рывка.

Пожалуй, перспективы «Астон Виллы» больше, чем на 50% зависят от того, как долго Грилиш сможет сохранить текущую форму.

На что «Астон Вилла» рассчитывает

«Астон Вилла» заслужила восхищение, но качества команды важно оценивать правильно. В данный момент её сенсационные результаты – это четыре победы в четырёх матчах. Слишком мало, чтобы делать какие-то глобальные выводы о долгосрочном уровне команды, зато достаточно, чтобы коротко пройтись по всем и оценить логичность или нелогичность результата.



Во втором туре (первый матч «Виллы» в сезоне) соперник уже на 12-й минуте остался вдесятером. «Шеффилд» закрылся и почти не контратаковал – и всё равно в одном из редких подходов к чужим воротам заработал пенальти, который отбил Эмилиано Мартинес. Во втором тайме хозяева всё-таки дожали. Счёт по ударам 18:4, но кроме пенальти в матче не было ни одного явного голевого момента по статистике Opta. Очень тонкая победа над соперником, который играл вдесятером весь матч и не забил пенальти. И проиграл четыре матча на старте сезона подряд.



В следующем матче «Астон Вилла» разгромила «Фулхэм». Абсолютно по делу, счёт мог быть и крупнее. Правда, «Фулхэм» — с отрывом самая безнадёжная команда лиги по качеству игры. Скотт Паркер настолько отчаялся найти пару защитников, которая бы не ошибалась в простых ситуациях, что выставил сразу трёх. Не помогло. Все трое просто смотрели, как Тайрон Мингз выбегает на вратаря.

Третью игру «Астон Виллы», наверное, видели все. Это выдающаяся игра и для Дина Смита, и для команды. Тренер здорово подготовился к «Ливерпулю» и нагрузил самую проблемную зону (зону между ТАА и центральным защитником), а игроки выполнили план на высоком уровне дисциплины и мастерства. Три гола из семи «Астон Вилла» забила после рикошетов, но счёт нельзя назвать случайным: Олли Уоткинс и Росс Баркли должны были забивать ещё. На разгром чемпиона «Вилла» именно наиграла.

Что «Ливерпуль» потерял в матче с «Астон Виллой» (кроме очков) И как оценить этот ненормальный результат.

Последний матч. «Лестер» вышел играть без: Варди, Мэддисона, Ндиди, Сеюнджу. Кошмар, не говоря о том, что не играл и Перейра, к отсутствию которого мы уже привыкли. И если до сих пор Брендан Роджерс мог заменить Чаглара Сеюнджу универсальным Вилфридом Ндиди, потому что у него в составе есть сразу два хороших опорника, то теперь вариантов не осталось. В старте появился 19-летний Уэсли Фофана. Такой «Лестер» всё ещё способен неплохо прессинговать, но ему категорически не хватает качества у чужих ворот: нет ни завершителя атак, ни главного ответственного за последний пас. А наполовину новая линия обороны с дебютантом в основе, естественно, способна функционировать в очень узких рамках: любой эпизод, который требует согласованных действий и трудных решений, становится голевым.



Это тот кризисный «Лестер», который в прошлом туре сгорел «Вест Хэму», только с ещё большим количеством потерь. Так вот, этот «Лестер» с «Астон Виллой» сыграл равный матч. Отличные быстрые атаки хозяев не заканчивались ударами (ждём Варди), а гости имели несколько моментов после стандартов. Индивидуальные решения Джека Грилиша портили партнёры. Гол Росса Баркли на 90-й минуте – справедливый, потому что «Астон Вилла» чуть чаще била и перехватила инициативу во втором тайме, но если бы он не забил, мы бы отметили сдерживающий прессинг «Лестера» и тоже говорили, что результат по делу. Равный матч.

Джек Грилиш Фото: Jon Super — Pool/Getty Images

Итого, если смотреть не на результат, а на превосходство над соперником в качестве игры, у «Астон Виллы» одна убедительная победа над худшей командой лиги и одна великая и безумная победа над чемпионом. И два равных матчах с неплохими, но ситуативно ослабленными соперниками.

Как для семнадцатой команды прошлого сезона, пропустившей 67 голов (разница мячей минус 26) это выдающийся скачок в качестве. Но как для претендента на какую-то глобальную сенсацию – абсолютно недостаточно. Да и как для претендента на Лигу чемпионов тоже. «Астон Виллу» есть смысл воспринимать именно как аутсайдера, совершившего рывок, а не как героя сказки.



Лучший расклад – если команда сохранит на дистанции нынешний уровень игры (крайне высокий для себя и пиковый для своих лидеров) и уровень везения (тоже крайне высокий). В таком случае можно будет бороться за еврокубки. Если убрать любую из составляющих текущего результата (пиковую форму или везение), остаётся команда, свободная и от еврокубков, и от зоны вылета. Худший расклад тоже понятен: это невезение и спад формы лидеров с соответствующим повторением борьбы за выживание. Но всё-таки усиленный по сравнению с прошлым сезоном состав почти исключает этот вариант. Команда явно наслаждается моментом. Обычно такие моменты не заканчиваются за пару недель.

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