Понсе: в «Спартаке» не скажешь «вау» про одного игрока – здесь все «вау»

23-летний аргентинский форвард московского «Спартака» Эсекьель Понсе охарактеризовал одноклубников.
«Все хотят побеждать. Бакаев выигрывает – для него это норма. Если проигрывает – с ним тяжеловато, ха-ха. Мне, правда, сложно кого-то выделить, у нас много сильных парней и конкуренция. Айртон – самый быстрый. Зобнин может удерживать мяч в ногах весь матч, Джордан – забивной дриблер. Кокорин и Соболев в любой момент придумают гол. Жиго качественно прикрывает нашего невероятного вратаря.
В «Спартаке» не скажешь «вау» про одного – здесь все «вау», — рассказал Понсе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.
В текущем сезоне Понсе принял участие в 14 встречах за «Спартак» во всех турнирах, в которых отметился 7 забитыми мячами и 3 результативными передачами.
- 9 ноября 2020
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