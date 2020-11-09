Понсе: в «Спартаке» не скажешь «вау» про одного игрока – здесь все «вау»

23-летний аргентинский форвард московского «Спартака» Эсекьель Понсе охарактеризовал одноклубников.

«Все хотят побеждать. Бакаев выигрывает – для него это норма. Если проигрывает – с ним тяжеловато, ха-ха. Мне, правда, сложно кого-то выделить, у нас много сильных парней и конкуренция. Айртон – самый быстрый. Зобнин может удерживать мяч в ногах весь матч, Джордан – забивной дриблер. Кокорин и Соболев в любой момент придумают гол. Жиго качественно прикрывает нашего невероятного вратаря.

В «Спартаке» не скажешь «вау» про одного – здесь все «вау», — рассказал Понсе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

В текущем сезоне Понсе принял участие в 14 встречах за «Спартак» во всех турнирах, в которых отметился 7 забитыми мячами и 3 результативными передачами.