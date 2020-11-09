Понсе жарит мясо после матчей и говорит, что в «Спартаке» все «вау»

Эсекьеля Понсе друзья-аргентинцы называют Эсе, в «Спартаке» – просто Понсе. Ну, вы поняли: Бакаев у него – Бака; Джикия – Джи; Жиго – Саму.



«А ещё в команде ну очень много Дмитриев, в Европе и Аргентине не видел так много тёзок внутри одной команды», – говорит Эсекьель Понсе, самый забивной аргентинец в истории «Спартака» (18 голов) и лучший бомбардир команды в этом сезоне (шесть голов, как и у Джордана).

Как и все аргентинцы, Понсе вместо «лье» произносит «ш», поэтому улица «калье» у него – «каше». Мы встретились после тренировки и поговорили на приятные для любого аргентинца темы: барбекю, мате и семья, которая теперь не только в Аргентине, но и в «Спартаке».

Эсекьель Понсе Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сейчас вы узнаете Понсе поближе, но сначала три зажигательных факта.

Эсекьеля нет ни в одной из соцсетей – так бережёт свободное время.

Ездит по Москве с французскими номерами, которые получил вместе с машиной в Лилле. «Благодаря им не попадаю под камеры, – смеётся Понсе. – А если останавливает полиция, то улыбаюсь и говорю, что не понимаю по-русски, – и меня отпускают».

Летний отпуск провёл вместе с Айртоном в Сочи, где снимал дом и каждый день ходил на пляж. Единственный минус – удивил галечный пляж, аргентинец привык в песку.

Росарио. Понсе родился в городе Месси

– Я прожил в Росарио 18 лет: там полно друзей и семья. Мама преподаёт в начальной школе, в этом году взяла первый класс, в детстве помогала мне с уроками. Папа раньше подолгу работал в офисе: уходил в восемь утра и возвращался в 11; сейчас он мой агент. У двух сестёр – размеренная семейная жизнь, работают, воспитывают детей.

Фото: Luciano Bisbal/Getty Images

В Росарио много важных для страны мест: памятник в том месте, где впервые подняли флаг Аргентины [в 1880 году]; полно граффити с Месси в форме «Ньюэллс Олд Бойз» и сборной Аргентины. У нас протекает не самая красивая, но важная для города река Парана – райских пляжей на её берегах нет, но кто-то купается, бегает по набережной. А ещё Росарио – это футбол, дерби «Ньюэллса» и «Росарио Сентраль», 40 тысяч на трибунах и любовь болельщиков такой силы, что я никогда не платил за ужин – в ресторанах меня угощали.



– В таком случае ты заказывал больше, чем обычно?

– Нет, ха-ха, это же их работа, я всегда старался отказаться, но они так любят футбол, что запрещали платить.

Рецепт мяса на открытом огне и мате как способ сблизиться с семьёй

– На следующий день после игры люблю сделать барбекю – это наша аргентинская традиция, так я чувствую близость дома, где из-за карантина не был с декабря. Я живу недалеко от Москвы в доме с двориком, там и жарю телятину два-три часа на дровах, готовые угли и всякая химия – не моё. Такому огню надо много внимания, я слежу и заодно расслабляюсь. Мясо едим с овощным салатом плюс бокальчик аргентинского вина Мальбек из Мендосы – оно лучшее.



– Из каких продуктов готовишь?

– В супермаркете покупаю бифштекс или филе-миньон. Найти мясо, как в Аргентине, здесь невозможно – как у нас, мясо не нарежут нигде. И очень скучаю по любимым колбаскам [из субпродуктов] achuras – жарим их на гриле в Аргентине.

Эсекьель Понсе и мате Фото: spartak.com

– Чем хорош мате?

– Объединяет семью и друзей. С Мельгарехо мы постоянно пили мате и сдружились за такими чайными посиделкам – можно сказать, мате нас сблизил. То же самое в семье: мы просыпаемся, встречаемся утром или вечером, пьем мате, общаемся, он нас объединяет. В сумочке с собой мате у меня нет, но в раздевалке стоит чашка «калабаса» – на ней нанесены флаг Аргентины, футбольный мяч, мой игровой номер, имена жены и ребёнка. Мне его подарила жена. Пью мате один-два раза в день.

Футбольные вопросы: итальянский с Тедеско, серьёзное лицо на тренировках, «вау» про партнёров

– Я год играл в «Роме» и подучил итальянский: более-менее говорю и понимаю. Тем более аргентинцы и итальянцы похожи, нас многое связывает. У моей жены есть итальянские корни, многие итальянцы живут в Аргентине, у нас похожие традиции: по воскресеньям мы также едим пиццу и пасту, мою любимую – тальятелли с болоньезе – готовит мне жена.



Тедеско умеет мотивировать, как и другие сотрудники «Спартака»: я просыпаюсь, и мне уже хочется к ним на базу, развиваться и в дальнейшем побеждать. Тедеско особенно эмоционален перед играми, повторяет русское davai, а мне говорит итальянский вариант «вперёд» – andiamo!



Мне нравится работать в такой атмосфере – со смехом и улыбками, но на тренировках я больше серьёзный, чем весёлый; верю в закон «как тренируешься, так и играешь». Драться на поле за мяч с улыбкой вряд ли получится. Поэтому после голов я просто очень сильно кричу «Гол» (по-испански «голь» – Прим. «Чемпионата»), внутри меня что-то подпрыгивает и взрывается.

Эсекьель Понсе Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

– Кто в «Спартаке» удивляет в игре и на тренировках?

– Все хотят побеждать. Бакаев выигрывает – для него это норма. Если проигрывает – с ним тяжеловато, ха-ха. Мне, правда, сложно кого-то выделить, у нас много сильных парней и конкуренция. Айртон – самый быстрый. Зобнин может удерживать мяч в ногах весь матч, Джордан – забивной дриблёр. Кокорин и Соболев в любой момент придумают гол. Жиго качественно прикрывает нашего невероятного вратаря. В «Спартаке» не скажешь «вау» про одного – здесь все «вау».

– Кто из игроков помогает освоиться в Москве?

– Да вообще все. Капитан Джикия и более опытные игроки Ещенко и Ребров знают хорошие места, но я и сам люблю что-то открывать. Я живу на природе, где спокойнее, чем в городе, катаюсь на велосипеде, захожу в дом и сразу расслабляюсь: меня сразу же берёт за руку сын Леон, мы возимся на полу, играем в мяч, гуляем.



В городе мне нравится район Красной площади: можно пообедать в итальянском ресторане, пойти – на шопинг, отвести ребёнка в игровую комнату (в Москве их полно, в Аргентине таких не видел). Иногда общаюсь на испанском со знакомыми из посольства, а так с английским бывают проблемы: со мной иногда говорят по-русски, я пытаюсь сказать, что не понимаю, но они продолжают. Но это не про рестораны – там знают языки.



– Последний вопрос. Какая у тебя мечта?

– Стать чемпионом со «Спартаком».