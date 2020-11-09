«Арсенал» показал худшую результативность в АПЛ за 22 года
Завершился матч 8-го тура английской Премьер-лиги между лондонским «Арсеналом» и бирмингемской «Астон Виллой». Встреча проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне и завершилась разгромной победой гостей со счётом 3:0.
Как сообщается в «твиттере» OptaJoe, «Арсенал» показал худшую результативность в АПЛ за последние 22 года. Команда забила 9 голов в 8 играх.
Теперь в активе команды Дина Смита 15 очков, которые позволяют «львам» занимать 5-е место в турнирной таблице АПЛ. «Канониры» (12) — на 11-м месте. За последние четыре матча в чемпионате Англии «Арсенал» одержал одну победу и потерпел три поражения.
В следующем туре чемпионата Англии «Арсенал» встретится с «Лидс Юнайтед». Игра состоится 22 ноября.
Артета: беру на себя ответственность за поражение в матче с «Астон Виллой»
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