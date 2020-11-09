Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Понсе: если останавливает полиция, то говорю, что не понимаю по-русски, и меня отпускают

Понсе: если останавливает полиция, то говорю, что не понимаю по-русски, и меня отпускают
Футбол / РПЛ 0

Аргентинский нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал, как передвигается на автомобиле по Москве. Игрок ездит по Москве с французскими номерами, которые получил вместе с машиной в Лилле.

«Благодаря им не попадаю под камеры. А если останавливает полиция, то улыбаюсь и говорю, что не понимаю по-русски — и меня отпускают», — рассказал Понсе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

Понсе перешёл в «Спартак» в 2019 году из «Ромы». Он является воспитанником «Олд Бойз». В 2015 году форвард перешёл в «Рому», за которую в итоге не провёл ни одного официального матча. В течение трёх сезонов Эсекьель на правах аренды играл в «Гранаде», «Лилле» и афинском АЕКе.

В нынешнем сезоне РПЛ Понсе провёл 12 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020