Понсе: если останавливает полиция, то говорю, что не понимаю по-русски, и меня отпускают

Аргентинский нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал, как передвигается на автомобиле по Москве. Игрок ездит по Москве с французскими номерами, которые получил вместе с машиной в Лилле.

«Благодаря им не попадаю под камеры. А если останавливает полиция, то улыбаюсь и говорю, что не понимаю по-русски — и меня отпускают», — рассказал Понсе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

Понсе перешёл в «Спартак» в 2019 году из «Ромы». Он является воспитанником «Олд Бойз». В 2015 году форвард перешёл в «Рому», за которую в итоге не провёл ни одного официального матча. В течение трёх сезонов Эсекьель на правах аренды играл в «Гранаде», «Лилле» и афинском АЕКе.

В нынешнем сезоне РПЛ Понсе провёл 12 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу.