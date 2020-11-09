Понсе: если останавливает полиция, то говорю, что не понимаю по-русски, и меня отпускают

Аргентинский нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал, как передвигается на автомобиле по Москве. Игрок ездит по Москве с французскими номерами, которые получил вместе с машиной в Лилле.
«Благодаря им не попадаю под камеры. А если останавливает полиция, то улыбаюсь и говорю, что не понимаю по-русски — и меня отпускают», — рассказал Понсе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.
Понсе перешёл в «Спартак» в 2019 году из «Ромы». Он является воспитанником «Олд Бойз». В 2015 году форвард перешёл в «Рому», за которую в итоге не провёл ни одного официального матча. В течение трёх сезонов Эсекьель на правах аренды играл в «Гранаде», «Лилле» и афинском АЕКе.
В нынешнем сезоне РПЛ Понсе провёл 12 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу.
- 9 ноября 2020
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