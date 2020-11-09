Филипп Киркоров поддержал Артёма Дзюбу после публикации скандального видео

Эстрадный певец Филипп Киркоров в своём «инстаграме» заступился за нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбу, который подвергся критике после появления в Сети скандального видео с его участием.
«Вклад Артёма Дзюбы в успех сборной России на домашнем чемпионате мира и популяризацию футбола в стране невозможно преуменьшить. Почему же так моментально все заслуги стираются из-за утечки личной жизни? За секунду! Закон должен защищать права человека на частную жизнь. Публичные люди имеют на это право! Личная жизнь и приватные видеоролики ни в коем случае не должны становиться достоянием общественности и публичных обсуждений. Пора осуждать тех, кто публикует видео. Всегда остаются безнаказанными эти мошенники, а страдают заложники ситуации. Считаю, в данной ситуации нужно поддержать талантливого спортсмена и проявить солидарность», — написал Киркоров.
Также артист процитировал Уильяма Шекспира: «Грехи других судить вы так усердно рвётесь, начните со своих и до чужих не доберётесь».
- 9 ноября 2020
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