Ибрагимович: чувствую себя как ребёнок, когда получаю возможность просто выйти на поле

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, как бы отнёсся к сокращению игрового времени.



«Тренер может сказать мне, что я сыграю 45 минут, и я приму это. Я профессионал и говорю «да». Помню, как в «Манчестер Юнайтед» было очень трудно играть по четвергам, а потом восстанавливаться. После травмы, которая могла закончить мою карьеру, я чувствую себя как ребёнок, когда получаю возможность просто выйти на поле. Искренне радуюсь, играя в футбол», — цитирует Ибрагимовича Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.



«Милан», набрав 17 очков в семи турах, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, опережая ближайшего преследователя, «Сассуоло», на 2 очка. 39-летний Ибрагимович принял участие в 5 матчах первенства, забил 8 голов (2 — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.

Златан Ибрагимович: раньше в Италии не было таких команд, как «Аталанта»